РФ открыта к диалогу, США не прекратят летать. Последствия крушения Reaper в Черном море

Президент России Владимир Путин получил доклад об инциденте с американским беспилотником, упавшим во вторник утром в Черное море. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя произошедшее, он констатировал, что российско-американские отношения находятся "в своей низшей точке", но подчеркнул готовность Москвы к "конструктивному диалогу". В Белом доме ранее заявляли, что не намерены прекращать полеты над Черным морем, несмотря на инцидент.

ТАСС собрал основные сведения о случившемся.

Обстоятельства крушения

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ("Жнец") упал в международных водах Черного моря 14 марта в 09:03 мск.

В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и вообще не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.

В Пентагоне не уточняли, было ли на борту упавшего аппарата оружие. Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США утверждала, что MQ-9 не был вооружен.

Позиция Москвы

Российский посол в США Анатолий Антонов, которого в связи с инцидентом во вторник вызвали в Госдеп, назвал появление беспилотника над Черным морем провокацией. Американским самолетам и кораблям "нечего делать вблизи границ Российской Федерации", подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что американские беспилотники собирают в регионе данные, которые впоследствии Украина использует для ударов по России.

Вместе с тем Антонов заверил, что Москва не стремится к конфронтации с Вашингтоном.

В среду произошедшее прокомментировали в Кремле. Песков предложил журналистам "ориентироваться на заявление министерства обороны" и сообщил, что Путину об инциденте, "конечно же, докладывали".

Никаких контактов на высшем уровне в связи с произошедшим не было, заявил Песков. Отметив "весьма плачевное состояние" двусторонних отношений, он подчеркнул, что Россия "никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас".

Что говорят в США