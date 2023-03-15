Генсек ООН считает, что каждая страна должна гарантировать свободу религий

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик не стал комментировать ситуацию в Киево-Печерской лавре, "ввиду ограниченной информации"

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш исходит из того, что каждая страна должна гарантировать свободу вероисповедания и защиту религиозных объектов. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Гутерриша о нарушении прав православных христиан со стороны украинских властей, в частности в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре.

"Я не видел письма [российского министра]. Я видел письмо, направленное Патриархом [Московским и всея Руси] Кириллом верховному комиссару ООН по правам человека. Необходимо адресовать вопрос им, - сказал Дюжаррик. - В этом плане мы не можем комментировать ввиду ограниченной информации. Принципиальная позиция генерального секретаря ООН в том, что каждая страна должна гарантировать эффективную реализацию права на свободу религии и вероисповедания, включая защиту мест проведения религиозных служб".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил во вторник письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи, призвав их потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. В письмах приводятся многочисленные факты гонений на каноническую православную церковь: массовый захват храмов УПЦ и принудительная незаконная ликвидация их общин под видом якобы добровольных переходов в другую юрисдикцию, так называемые ограничительные меры в отношении епископов канонической православной церкви, лишение ряда ее архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан.