Премьер Франции раскритиковала поведение мешавших ее выступлению в парламенте депутатов

Элизабет Борн обвинила оппозиционные партии в попытках "посеять хаос"

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн осудила поведение депутатов, которые во время ее выступления в Национальном собрании (нижней палате парламента) начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке. Об этом она заявила в интервью телеканалу TF-1 в четверг.

"Я не злилась, я была просто шокирована", - сказала глава правительства. "Парламент, Национальное собрание, - это место для дебатов. Если мы не хотим слушать друг друга, это означает, что определенное количество групп не уважает наши институты", - добавила она. Премьер-министр обвинила оппозиционные партии в лице "Неподчинившейся Франции" и "Национального объединения" в попытках "посеять хаос в парламенте и на улицах". По ее словам, "за хаос, беспорядок, за последствия расплачиваются обычные французы".

При этом Борн подчеркнула, что до последнего выступала за принятие законопроекта об изменениях в пенсионной системе посредством голосования. По ее словам, правительство практически договорилось с депутатами об обеспечении большинства во время голосования в Нацсобрании, однако в последний момент выяснилось, что ряд депутатов от партии "Республиканцы", чей лидер выступал за принятие реформы, пожелали "разыграть персональную карту" и пойти против линии партии и правительства.

"Мы не могли рисковать будущим пенсионной системы, которая нуждается в реформировании. <...> Поэтому я взяла на себя и на правительство ответственность за принятие изначально предложенного законопроекта с учетом компромисса, достигнутого сенаторами и депутатами", - пояснила она.

Глава правительства выразила мнение, что, несмотря на принудительное принятие законопроекта через статью 49 Конституции республики, процедура соответствовала принципам демократии. В подкрепление своих слов она напомнила, что "в ближайшие дни в Национальном собрании состоится голосование" по вопросу о доверии правительству.

Голосование о доверии

Борн, выступая в Национальном собрании перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет часть льготных пенсионных режимов. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

Часть лидеров оппозиционных партий заявили о намерении выступить с инициативой о проведении голосования по вопросу доверия правительству. В частности, с такими заявлениями выступили глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, лидер Французской компартии Фабьен Руссель, председатель парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано, а также председатель группы независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) Бертран Панше. При этом депутат от "Национального объединения" Себастьен Шеню заявил журналистам, что его партия, которой принадлежит 89 из 577 мандатов, согласна проголосовать за инициативу любой партии, которая дойдет до стадии голосования.

Со своей стороны лидер "Республиканцев" Эрик Сьотти, выступавший ранее за принятие пенсионной реформы, хотя и назвал "силовой" метод правительства свидетельством "кризиса демократии", подчеркнул, что его партия "не присоединится ни к одному требованию о вынесении недоверия правительству". В то же время, по данным СМИ, часть "Республиканцев" не согласна с методами правительства и может поддержать возможные призывы к голосованию, звучащие от оппозиционных партий.

Пятая республика и статья 49

За всю историю Пятой республики с 1958 года французское правительство 65 раз принимало законопроекты через статью 49. Нынешний премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала этот инструмент 11 раз после своего назначения на должность в 2022 году - чаще, чем все ее предшественники, за исключением социалиста Мишеля Рокара. Возглавляя правительство с 1988 по 1991 год, он прибегал к соответствующей процедуре 28 раз.

При этом за все время существования Пятой республики лишь один раз голосование в парламенте о доверии правительству в соответствии с пунктом 2 статьи 49 (спонтанное голосование о доверии) закончилось отставкой кабмина. Это произошло в 1962 году, когда парламент проголосовал против кабинета министров под руководством Жоржа Помпиду. Однако и в этом случае демарш закончился неудачей для его инициаторов. Президент Шарль де Голль принял решение сохранить правительство и распустить парламент.