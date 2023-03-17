СМИ: ЕС решает вопрос о закупке у третьих стран боеприпасов для поставок Киеву

По информации EURActiv, в Евросоюзе продолжаются дискуссии о том, должны ли члены ЕС полагаться исключительно на свою промышленность

ТАСС, 17 марта. Страны Европейского союза (ЕС) расходятся во мнении о том, стоит ли закупать в третьих странах боеприпасы для поставок Киеву в случае нехватки производимых в ЕС снарядов. Об этом в пятницу сообщил портал EURActiv со ссылкой на источники и проект соглашения.

Ожидается, что лидеры ЕС "приветствуют быстрое соглашение в Совете [ЕС] о содействии немедленному предоставлению боеприпасов Украине, в том числе путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования", указано в документе, с которым ознакомился портал.

Однако в Евросоюзе продолжаются дискуссии о том, должны ли члены ЕС полагаться на свою промышленность, или они смогут закупать боеприпасы в третьих странах, пишет портал. Источник EURActiv также отмечает, что в ЕС не могут прийти к соглашению насчет "способов применения" второго из двух согласованных миллиардов евро на эти цели.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила о том, что Евросоюз завершает работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения боеприпасов Украины и других стран. В качестве третьих стран, где могут производиться закупки снарядов, рассматриваются США и Южная Корея, пишет портал.

Также сообщалось, что финансирование сделки планируется осуществлять через Европейский фонд мира. Координировать совместные закупки будет Европейское оборонное агентство.

Европейские лидеры намерены достичь соглашения по этому вопросу на встрече глав МИД и МО ЕС 20 марта и окончательно утвердить сделку на следующем саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 марта.