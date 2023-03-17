17 марта, 13:15

ЕС выделил Северной Македонии €100 млн макрофинансовой помощи

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий заявил, что сумма была направлена в том числе для преодоления последствий конфликта на Украине

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий заявил в пятницу, что ЕС направил €100 млн макрофинансовой помощи Северной Македонии.

"ЕС выделил Северной Македонии макрофинансовую помощь [на 2023 год] в размере €100 млн, в том числе для преодоления последствий конфликта на Украине", - сообщил он на пресс-конференции в Скопье в рамках заседания Совета ассоциации ЕС - Северная Македония.

Отвечая на вопросы журналистов, Варгелий подтвердил, что оптимистично настроен по поводу перспектив приема Северной Македонии в ЕС, однако не смог ответить на вопрос, произойдет ли это до 2030 года. "Это может случиться раньше, это может случиться позже", - сказал он.

На пресс-конференции в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о решении ЕС выделить Северной Македонии €9 млн из Европейского фонда мира "на улучшение вооружений армии этой страны". 

Теги:
Северная Македония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация