17 марта, 14:25,
обновлено 17 марта, 14:47
Военная операция на Украине

В Белом доме заявили, что США по-прежнему не намерены передавать Украине F-16

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Вашингтон не изменил решения о том, что не будет передавать Киеву истребители F-16 после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Я не говорил, что это решение (о передаче Украине Польшей и Словакией истребителей советского образца - прим. ТАСС) не имеет какого-либо влияния. Я говорил о том, влияет ли это решение на возможность передачи Украине F-16. И на этот вопрос ответ - нет, не влияет", - сказал он.

"Само решение, мы рассчитываем, увеличит возможности украинских ВВС", - добавил он. 

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УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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