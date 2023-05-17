17 мая, 18:30,
обновлено 17 мая, 18:58

США заявили о планах работать с Турцией по Украине независимо от итога выборов президента

В Вашингтоне отметили, что хотят и дальше видеть в Анкаре "молодую демократию"

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат работать с Турцией независимо от того, кто из кандидатов победит во втором туре президентских выборов. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Кто бы ни победил на выборах, будь то действующий президент или кандидат, мы будет продолжать работать с Турцией по целому ряду вопросов, будь то Украина, региональные проблемы на Ближнем Востоке или роль Турции как союзника США по НАТО", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Японии.

"Мы хотим и дальше видеть в Турции крепкую демократию. Там прошел первый тур, состоится второй тур, мы будем готовы работать с победителем выборов, кем бы он ни был", - указал Салливан.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам вскрытия 100% урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, представитель политического блока "Ата" ("Альянс Отцов") Синан Оган - 5,17%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. В нем победу обеспечит простое большинство. 

Теги:
УкраинаСШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСалливан, ДжейкВоенная операция на УкраинеКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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