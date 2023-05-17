Военная операция на Украине. Онлайн

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что ударами крупнокалиберной артиллерии российские военные поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артемовска и других населенных пунктов. По его словам, на соледаро-артемовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки "Юг" также нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

ВСУ за прошедшие сутки выпустили 357 боеприпасов по населенным пунктам ДНР. В результате ударов пострадала женщина. Кроме того, повреждены 15 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.

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