16 мая, 21:00,
обновлено 17 мая, 04:43
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки  "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что ударами крупнокалиберной артиллерии российские военные поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артемовска и других населенных пунктов. По его словам, на соледаро-артемовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки "Юг" также нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

ВСУ за прошедшие сутки выпустили 357 боеприпасов по населенным пунктам ДНР. В результате ударов пострадала женщина. Кроме того, повреждены 15 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.

Основные события 17 мая - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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