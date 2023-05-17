Россия и Белоруссия осудили действия Запада по разжиганию кризиса на Украине

Москва и Минск считают, что западные страны затягивают украинский кризис

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия осуждают действия западных стран, направленные на разжигание украинского кризиса.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД РФ и Белоруссии по общим внешнеполитическим приоритетам двух стран.

"Мы осуждаем действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса", - отмечается в документе, опубликованном в среду на сайте МИД России.

В заявлении отмечается, что Москва и Минск выступают за политико-дипломатическое урегулирование кризиса и "возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее отказ от нацистского и милитаристского характера государственной политики".

О кризисе в области безопасности

Россия и Белоруссия призывают Соединенные Штаты Америки и страны НАТО пересмотреть курс на нагнетание напряженности для прекращения кризиса в области безопасности.

"Для прекращения нынешнего кризиса в области безопасности требуется, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, предприняли шаги по деэскалации и проявили готовность учитывать коренные интересы России и Беларуси", - говорится в документе.

Стороны также подчеркнули, что Москва и Минск проводят совместную работу над устранением внешних угроз совместной безопасности, "исходящих со стороны недружественных государств, противостоят политическому и незаконному санкционному давлению, а также любым попыткам вмешательства во внутренние дела" России и Белоруссии. "Наши страны стремятся к утверждению принципа неделимости безопасности в равной мере для всех государств и осуждают любые его нарушения. Укрепление безопасности одних стран и их объединений в ущерб безопасности других государств является недопустимым", - указано в заявлении.

"Необходима политическая воля к выработке взаимоприемлемых параметров сосуществования на основе принципов многополярности, равноправия и неделимости безопасности, которые обеспечивали бы сведение к минимуму конфликтного потенциала", - отмечается в документе.