Пользователи TikTok оспорили запрет соцсети в Монтане

В своем иске они указали, что принятый закон нарушает первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Пять пользователей социальной сети TikTok подали иск против властей Монтаны с целью оспорить запрет соцсети в этом штате. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В среду губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон, согласно которому в штате запрещается деятельность китайской технологической компании ByteDance, владеющей приложением, а магазинам приложений предписано закрыть доступ к скачиванию, иначе им грозят штрафы. Запрет начнет действовать с 1 января 2024 года. Пользователи TikTok в своем иске против генпрокурора штата Остина Кнудсена указали, что принятый закон нарушает первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Сама компания, по данным агентства, также указала на нарушение прав жителей штата на свободу слова и добавила, что "продолжит работу по защите прав пользователей в штате Монтана и за его пределами".

Ранее телеканал CNN информировал, что власти более чем половины штатов США частично или полностью запретили использование TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что данные могут оказаться в распоряжении Пекина. До этого директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявлял, что, по оценкам американских спецслужб, TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Платформа TikTok насчитывает более 150 млн пользователей в США.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года.