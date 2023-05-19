Канада ввела новые санкции против России

Рестрикции также коснулись Генпрокуратуры РФ

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Канада расширила список антироссийских рестрикций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе правительства североамериканской страны.

Ограничения коснулись Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения, "Деловой России", а также Общероссийского народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Из физлиц в санкционный список попали:

глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов,

глава Росатома Алексей Лихачев,

губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,

уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова,

бывший постпред РФ при ЕС Владимир Чижов,

президент "Деловой России" Павел Титов,

политик и предприниматель Борис Титов,

начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев,

члена совета директоров компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов,

Алексей Козак, сын замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака,

депутаты Госдумы: руководитель межрегионального координационного совета "Единой России" по ЦФО Андрей Парфенов, зампред комитета палаты по информационной политике, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), член совета "Левого фронта" Анастасия Удальцова,

региональные омбудсмены: уполномоченный по правам ребенка Краснодарского края Татьяна Ковалева, уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова и уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова.

Ранее сообщалось, что Канада включит в свои санкционные списки более 70 физлиц и компаний в связи со спецоперацией РФ на Украине и "грубыми нарушениями прав человека". Как утверждают канадские власти, санкционный список был расширен в связи с действиями России, которые якобы представляли собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к международному кризису".

19 мая санкционный список в отношении России расширили также Соединенные Штаты.