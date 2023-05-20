Глава ЕК призвала Евросоюз ужесточить политику в отношении Китая

По словам Урсулы фон дер Ляйен, страна "сильно изменилась"

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен ужесточить политику в отношении Китая, все страны имеют на этот счет единое мнение. С таким утверждением она выступила в субботу в интервью телеканалу ZDF.

Фон дер Ляйен признала, что у разных государств-членов есть различные интересы по вопросу взаимодействия с КНР. "Но факт в том, что Китай так сильно изменился, и поэтому мы должны ужесточить нашу политику в отношении Пекина - это то, в чем мы едины", - отметила глава ЕК.

Она подчеркнула, что в последние несколько недель и месяцев велась очень хорошая дискуссия по этому вопросу, все больше и больше формировалась общая стратегия, которой ЕС хочет следовать. "И это процесс, который еще не завершен, но он показывает, что вместе мы видим, где есть не только преимущества интересов с Китаем, но и, прежде всего, риски. И здесь мы должны четко смотреть этому в глаза", - резюмировала фон дер Ляйен.

18 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах". Боррель считает, что данная ситуация оказывает все большее давление на ЕС, а также создает неудобные дилеммы. Дипломат заверил, что нет жизнеспособной альтернативы отношению к КНР как к партнеру, конкуренту и системному сопернику в зависимости от вопроса.