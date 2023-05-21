Макрон назвал саммит G7 шансом повлиять на позиции Индии и Бразилии по Украине

Президент Франции подчеркнул, что украинский конфликт не должен "быть заморожен"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал саммит G7 в Японии возможностью повлиять на позиции развивающихся стран, в том числе Индии и Бразилии, по Украине. Свою точку зрения он высказал в воскресенье в ходе общения с журналистами в кулуарах мероприятия в Хиросиме.

"Это [мероприятие] также дает возможность убедить [поддержать Украину] наших партнеров именно в этом расширенном формате [с участием] Индии, которая является председателем G20 в этом году, и Бразилии, которая будет председателем G20 в следующем году, а также нескольких стран Азии, Африки и Южной Америки", - сказал он. Запись его выступления опубликовал Елисейский дворец в Twitter.

Кроме того, он высказал мнение, что конфликт на Украине не должен "быть заморожен" и для него требуется долгосрочное решение на основе международного права.

Япония в рамках председательства в "семерке" неоднократно заявляла, что одним из приоритетов является развитие отношений с глобальным Югом - развивающимися государствами, которые заняли независимую внешнеполитическую позицию и не поддерживают санкции. На мероприятие были приглашены лидеры этих стран, среди них премьер Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как обратил внимание профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки, в настоящее время менее 40 стран ввели санкции против России, и для повышения их эффективности необходимо сотрудничество развивающихся государств.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.