Госдеп не в курсе сообщений о вылете Су-27 на перехват бомбардировщиков США над Балтикой

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что нарушение госграницы России допущено не было

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США не располагает информацией о вылете российского истребителя Су-27 на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В над Балтийским морем.

Во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллера попросили прокомментировать соответствующее заявление Национального центра управления обороной РФ. "Я не в курсе этого. Как я уже говорил вчера, я собираюсь взять за правило не комментировать то, что происходит, пока я нахожусь здесь (на брифинге - прим. ТАСС), когда у меня нет возможности подтвердить это или обсудить с моими коллегами", - ответил дипломат.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что нарушение госграницы России допущено не было. Там также уточнили, что "полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".