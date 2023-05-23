Пентагон заявил, что полет бомбардировщиков B-1 над Балтикой проводился в рамках учений

Их взаимодействие с российским истребителем Су-27 было "безопасным и профессиональным", сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Взаимодействие американских бомбардировщиков B-1 с российским истребителем Су-27 над Балтийским морем было "безопасным и профессиональным". Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Два наших бомбардировщика - это часть нашей оперативной группы в составе ВВС, которая выполняет регулярные полеты в различных частях мира. Это были давно запланированные учения в Европе. Как я понимаю, взаимодействие с российским самолетом было безопасным и профессиональным", - сказал он.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ проинформировали, что Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтикой.