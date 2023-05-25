Эфир Десантиса в Twitter о начале президентской кампании прошел с техническими сбоями

Неполадки произошли из-за наплыва желающих присоединиться к онлайн-мероприятию

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Прямой эфир в социальной сети Twitter, во время которого губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США, прошел на фоне серьезных технических неполадок из-за наплыва желающих присоединиться к онлайн-мероприятию.

Объявление о прямом эфире, который проводился с помощью функции аудиотрансляций Twitter Spaces, было размещено в Twitter на странице владельца компании, которой принадлежит эта одноименная соцсеть, Илона Маска, ставшего одним из организаторов мероприятия. В ходе первой попытки запустить прямой эфир за 20 минут к трансляции присоединились более 540 тыс. слушателей, что вызвало многочисленные сбои, и организаторам пришлось прервать трансляцию.

Позднее Twitter удалось перезапустить трансляцию, однако число желающих присоединиться к эфиру заметно снизилось. Во время продлившегося около часа прямого эфира губернатор рассказал об основных положениях своей президентской кампании, в числе которых борьба с преступностью, изменение ситуации на южной границе страны и повышение доходов населения.

Технические сбои вызвали нападки и насмешки пользователей соцсети, а также соперников 44-летнего Десантиса по президентской гонке. Так, бывший президент США Дональд Трамп, который, по мнению многих СМИ, будет главным оппонентом Десантиса в стане республиканцев, написал в своей социальной сети Truth Social: "Запуск [предвыборной кампании Десантиса] был катастрофой. Вся его кампания будет катастрофой, вот увидите". В свою очередь действующий президент США Джо Байден разместил у себя ссылку на сбор пожертвований для своей предвыборной кампании, сделав подпись "Данная ссылка работает". В свою очередь Маск после завершения трансляции написал на своей странице в Twitter, что "все кандидаты на пост президента США приветствуются на этой платформе".

Ранее в среду Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре следующего года. Информацию опубликовали на сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Согласно данным опроса, проведенного в апреле телекомпанией ABC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

В конце апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания.