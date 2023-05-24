Губернатор Флориды подал документы для участия в выборах президента США

Согласно данным опроса NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Рона Десантиса на праймериз

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал в среду документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года. Соответствующая информация опубликована на сайте американской Федеральной комиссии по выборам.

44-летний Десантис представляет Республиканскую партию и будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на высший государственный пост с экс-президентом Дональдом Трампом. По мнению многих американских СМИ, губернатор является основным соперником бывшего главы государства в стане республиканцев.

Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

В конце апреля президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания.