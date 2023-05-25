СМИ: шумиха Запада вокруг КНР и РФ служит стимулом для развития связей двух стран

Как отметила газета Global Times, "западные СМИ начинают нервничать при виде нормального сотрудничества между Китаем и Россией"

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Шум, создаваемый Западом во главе с США вокруг отношений Китая и России, помогает развивать отношения двух стран. Такая точка зрения приводится в редакторской колонке, опубликованной в китайской газете Global Times по итогам визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в КНР.

"Устойчивость китайско-российского сотрудничества к помехам значительно укрепилась, а шум, создаваемый США и странами Запада, служит для нас обратным стимулом для дальнейшего движения вперед", - пишет автор статьи. "Богатый опыт координации между Китаем и Россией в новую эпоху в рамках всестороннего стратегического партнерства говорит нам о том, что когда политическое взаимодоверие между двумя странами достигает определенного уровня, мир внезапно становится более открытым, представляя возможности и потенциал для взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в материале.

В этом суть нового типа отношений крупных держав, и Вашингтону следует отнестись к этому серьезно, указано в колонке. "Потому что ограниченность Вашингтона не может вместить ни Китай, ни Россию, из-за чего даже безбрежный Тихий океан кажется тесным", - считает автор материала.

В статье отмечается, что "западные СМИ начинают нервничать при виде нормального сотрудничества между Китаем и Россией". "Они либо говорят о том, что Китай и Россия "объединили силы для противостояния Западу", либо раскручивают старую мелодию о том, что "Россия зависит от Китая", чтобы спровоцировать китайско-российские отношения", - пишет автор Global Times. Причина такого отношения США лежит в их "неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхе перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром" Вашингтона.

"Эти два фактора создают внутренний конфликт и психологическое напряжение, которое США не могут разрешить. Напряженная атмосфера вокруг Азиатско-Тихоокеанского региона по сути является внешним проявлением геополитических опасений Вашингтона. Обсуждая глобальные дела перед картой мира в своих кабинетах, диванные стратеги в Вашингтоне видят только угрозы и противников", - говорится в статье.

"Мы часто подчеркиваем, что сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подлежит вмешательству или принуждению третьих сторон. Этот принцип лежит в основе взаимодействия Китая не только с Россией, но и со всеми странами, в том числе из Европы, Ближнего Востока и соседних регионов", - пишет автор.

Визит главы правительства России в КНР

Мишустин посетил Китай с 23 по 24 мая. Сначала он прибыл в Шанхай, где принял участие в китайско-российском бизнес-форуме. В Пекине Мишустин также встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР СИ Цзиньпином. В ходе визита были подписаны двусторонние документы, в том числе меморандум о расширении торгового сотрудничества.