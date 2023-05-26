На Украине в присутствии Залужного в состав ВМС ввели новый военный катер

По данным Минобороны страны, катер "Буча" предназначен для патрулирования в прибрежной морской зоне, на реках и в лиманах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новый военный катер введен в пятницу в состав Военно-морских сил (ВМС) Украины в присутствии главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер <...>. Сегодня [он] введен в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Ведомство опубликовало фото, на котором Залужный стоит рядом с катером, введенным в состав ВМС Украины.

По данным Минобороны, катер предназначен для патрулирования в прибрежной морской зоне, на реках и в лиманах, для защиты важных объектов морской и речной инфраструктуры, прибрежной зоны Украины, а также для "противодействия вероятным высадкам десантных средств противника".

"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М". Он спроектирован Опытно-проектным центром кораблестроения в украинском городе Николаеве, построен на предприятии "Кузня на Рыбальском" в Киеве. Катер был спущен на воду в сентябре 2021 года.

В четверг украинское издание Klymenko Time опубликовало видео с Залужным, это стало его первым появлением в публичном пространстве после слухов о ранении. Ранее в российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный мог быть ликвидирован в результате российского удара.