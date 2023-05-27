Киссинджер считает, что решить проблему Тайваня в ближайшей перспективе невозможно

Экс-госсекретарь США посоветовал сохранить нынешнее положение вещей и занять выжидательную позицию

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Решение проблемы Тайваня сейчас найти невозможно, поэтому нынешнее положение вещей следует сохранять. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

"Нет никакого решения, кроме времени", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Поэтому я бы приветствовал формулу, которая поддерживает соответствующий статус в течение определенного числа лет. За это время стороны не будут выступать с угрозами в адрес друг друга или ограничат размещение своих сил, направленных друг против друга", - предложил экс-госсекретарь.

"[Такая формула потребует] аккуратности в формулировках, чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране. Это задачи, которые можно представить, но не могу сказать, можно ли их решить", - указал он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций. Вашингтон остается для Тайваня главным поставщиком вооружений и военной техники.