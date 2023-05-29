СМИ: более 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений в Косове

По словам директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека, они госпитализированы с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) на севере Косова и Метохии. Об этом в понедельник сообщает газета "Вечерне новости" со ссылкой на директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека.

По его информации, более 50 человек поступили в медицинское учреждение с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия.

В понедельник, как сообщило издание, сотрудники КФОР атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия. По информации газеты, сербы проводили мирную акцию протеста перед зданием администрации, которое 26 мая заняли представители приштинской специальной полиции. В понедельник в муниципалитет прибыли сотрудники КФОР. Издание указывает, что натовцы просили людей отойти от здания, после чего вице-председатель партии "Сербский список" Игорь Симич попросил протестующих сесть на землю с поднятыми вверх руками, чтобы показать, что они не вооружены и протест носит мирный характер. Затем КФОР затащили Симича внутрь своего кордона.

Как сообщает "Вечерне новости", после этого в толпу было брошено свыше 30 светошумовых гранат и распылен слезоточивый газ, со стороны представителей приштинской полиции была слышна стрельба.

В понедельник сотрудники КФОР заблокировали гражданам подходы к зданиям городских администраций Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы. Согласно заявлению Совета национальной безопасности Сербии, распространенному по итогам внеочередного заседания 27 мая, международные силы безопасности под эгидой НАТО вопреки своим обязательствам проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания ряда муниципалитетов.

Президент Сербии Александар Вучич обратился 26 мая к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич.

Ситуация на севере края

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования, бойкотированного сербским большинством на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Их бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47%. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.