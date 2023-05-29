Великобритания осудила принятие закона о борьбе с гомосексуализмом в Уганде

Лондон назвал дискриминационной эту инициативу

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Великобритания осуждает принятый в Уганде закон о борьбе с гомосексуализмом и считает его дискриминационным. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении замглавы МИД королевства Эндрю Митчелла.

"Правительство Великобритании возмущено тем, что правительство Уганды одобрило сугубо дискриминационный закон о противодействии гомосексуализму. Демократия зависит от наличия гарантий равных прав перед законом и свободы от дискриминации для всех членов общества. Этот закон подрывает право всех угандийцев на свободу и защиту, закрепленное в Конституции Уганды, - отметил замминистра. - Из-за него возрастет риск насилия, дискриминации и преследования, будет обнулена часть успехов, достигнутых в борьбе с ВИЧ/СПИД, и пострадает международная репутация Уганды".

В МИД королевства подчеркнули, что Лондон выступает против применения смертной казни "в любых обстоятельствах" и продолжит "отстаивать права и свободы жителей Уганды и других стран мира".

В понедельник Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена, который рассматривает возможность введения санкций против тех, кто причастен к "серьезным нарушениям прав человека в Уганде", из-за закона о борьбе с гомосексуализмом.

Как стало известно в понедельник, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одобрил представленный парламентом новый проект закона о противодействии гомосексуализму, в котором учтены замечания главы государства. Закон предусматривает смертную казнь за однополые сексуальные акты при отягчающих обстоятельствах и 20 лет тюрьмы за пропаганду гомосексуализма. Депутаты учли пожелания главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых гомосексуальных отношениях. В окончательной версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.

Гомосексуализм был и ранее запрещен в Уганде и карался пожизненным заключением. Позднее эту норму отменили.