Президент Абхазии отказался отправлять кабмин в отставку по требованию оппозиции

Аслан Бжания сообщил о создании совета по реформам в республике

СУХУМ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции и ознакомился с требованиями участников митинга. Он отказал в отставке правительства, сообщила пресс-служба президента.

Во вторник в Сухуме прошел митинг протеста с требованием отставки правительства. Среди прочего митингующие требовали отмены распоряжения о либерализации торговли с Грузией, а также постановления о повышении тарифов на электроэнергию. Согласно резолюции митинга, президент также должен отозвать из парламента соглашение передаче в собственность РФ госдачи "Пицунда". Три человека из числа оппозиционеров были делегированы к президенту, чтобы передать ему резолюцию митинга.

"Состоялась встреча президента с представителями оппозиции. Ему передали резолюцию митинга, он ознакомился с требованиями, которые включали призыв отправить в отставку правительство, возглавляемое Александром Анквабом. Однако глава государства обоснованно отказал в отставке правительства", - говорится в сообщении.

"При всем моем уважении к собравшимся, ко всем гражданам, я заявляю, что отставка правительства принята не будет. Создан совет по реформам, мы обсуждаем вопросы, получаем письма и отправляем их в [оппозиционное] "Абхазское народное движение" и в другие организации, мы намерены продолжать работу по реформам. Если и вы примете в этом участие, я буду вам очень признателен", - приводятся слова президента.

Другие вопросы

Что касается решения об отмене распоряжения о либерализации торговли с Грузией, то, по его словам, оно "принималось на уровне министерств и представляет интересы граждан Абхазии". "Тезис о том, что мы поддерживаем экономику Грузии, не состоятелен. В республику ввозят вещи, в которых нуждаются наши граждане, по выгодной цене. Если я, будучи главой государства, что-то предлагаю, значит, я исхожу исключительно из интересов своего народа и все тщательно продумываю", - сказал Бжания.

По его мнению, "связывать энергетическую проблему с темой апартаментов неправильно". "Это две совершенно разные темы. Сегодня возможно создать законы, которые бы обязывали установить газгольдеры. Также можно разработать технологии, с помощью которых система электроснабжения и горячего водоснабжения посредством солнечных батарей для жилья площадью 20 тыс. кв. м будет стоить 70 млн рублей. Это означает, что на каждый квадратный метр потребуется всего 3 500 рублей. Существуют соответствующие технологии, и это не окажет никакого отрицательного влияния на нашу энергетическую систему", - сказал президент.

Бжания отметил, что "также есть программа по газификации, планируется сделать газ альтернативным источником теплоснабжения". "Те, кому это интересно, могут детально ознакомиться с соответствующими документами, которые находятся в администрации президента. Что касается соглашения по Пицунде, то оно еще не ратифицировано. Этим вопросом будут заниматься люди, которых избрал народ, - депутаты Народного собрания - парламента Абхазии", - сказал он.

Вопрос апарт-отелей, по словам Бжании, также находится в компетенции парламента. "Этот законопроект в первую очередь является экономическим, и если он несет в себе какие-либо риски или угрозы, все это будет учтено при его рассмотрении и принятии нашим законодательным органом", - добавил Бжания.

Президент также подробно обосновал представителям оппозиции все остальные пункты резолюции.