Эксперт: КНР хотела бы скорейшего прекращения масштабных военных действий на Украине

Как добавил доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь, КНР обеспокоена гуманитарным кризисом и возможным применением ядерного оружия

ПЕКИН, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Андрей Попов/. Правительство КНР хотело бы скорейшего прекращения масштабного военного конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

"Я думаю, что основная позиция китайского правительства состоит в скорейшем завершении крупномасштабного военного конфликта, в быстром сокращении масштабов конфликта или полном его прекращении", - сказал Чжан Синь.

Он предположил, что Китай становится все более чувствительным к растущему влиянию конфликта на глобальные цепочки создания добавленной стоимости, продовольственную безопасность и другие области. Кроме того, Китай обеспокоен гуманитарным кризисом и возможным применением ядерного оружия, добавил Чжан Синь.

"Необходимо, чтобы стороны конфликта смогли прийти к решению, приемлемому для всех. Будет ли это заморозка, статус-кво в каком-либо виде или некий другой способ стабилизации обстановки для прекращения военных действий - Китай мог бы принять все это, у него самого нет существенных предпочтений в этом отношении", - выразил свое мнение эксперт.

Комментируя поездку спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя на Украину, в страны ЕС и Россию, Чжан Синь сказал, что турне эмиссара должно было продемонстрировать роль Китая как ответственной державы на международной арене.

"В таких международных конфликтах Китай надеется играть все более активную роль в содействии миру и демонстрировать всем сторонам свои усилия и возможности в этом отношении", - отметил эксперт.

Позиция Китая по Украине

Ли Хуэй 15-26 мая посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, штаб-квартиру ЕС в Брюсселе и Москву. В ходе поездки спецпредставитель заявлял, что Пекин выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине.

Пекин придерживается документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" и выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином четырех пунктов, которые необходимо реализовать в контексте украинского кризиса: необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, следует уважать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и поддерживать все усилия по мирному урегулированию кризиса.