В Великобритании заявили, что действия РФ противоречат ее новой концепции внешней политики

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад заявил, что "ничем не спровоцированное и жестокое вторжение на Украину при явном пренебрежении Уставом ООН полностью противоречит каждому из этих принципов"

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад выступил с утверждением о том, что действия РФ в отношении Украины прямо противоречат обновленной концепции российской внешней политики. Соответствующее заявление политика было размещено в четверг на сайте британского парламента.

"Мы обратили внимание на концепцию внешней политики России, в которой суверенитет, правовые основы международных отношений и глобальная стабильность названы ключевыми глобальными приоритетами России. Ничем не спровоцированное и жестокое вторжение на Украину при явном пренебрежении Уставом ООН полностью противоречит каждому из этих принципов", - говорится в письменном ответе Ахмада на просьбу одного из депутатов дать оценку российской внешнеполитической концепции.

Как утверждал замминистра, политика Москвы привела лишь "к изоляции России на международной арене".

"Если [перечисленные приоритеты] это действительно приоритеты России, то ей необходимо немедленно вывести свои войска из Украины", - добавил Ахмад.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики страны, заменившую документ, действовавший с 2016 года. В концепции подчеркиваются уникальная роль России как "страны-цивилизации" и евразийской и евро-тихоокеанской державы, ее решимость всеми имеющимися средствами отстаивать свое право на существование и свободное развитие в ответ на недружественные действия Запада, а также стремление к созданию многополярного мира. Действия США и их союзников в документе охарактеризованы как "гибридная война" против России, а флагманским проектом Москвы в нынешнем столетии провозглашено превращение Евразии в пространство мира, доверия и стабильности.