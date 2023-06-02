2 июня, 19:01

В Индии отменили церемонию запуска скоростного поезда Мумбаи - Гоа из-за ЧП в Одише

Ее планировали провести 3 июня

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония запуска скоростного поезда Мумбаи - Гоа в Индии отменена после столкновения поездов в штате Одиша, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV со ссылкой на оператора Конканской железной дороги.

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Церемонию планировалось провести утром в субботу, 3 июня. В ней должен был принять участие по видеосвязи премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Скоростной поезд Мумбаи - Гоа станет первым поездом этого класса для Гоа. Тестовый прогон показал, что он может преодолеть почти 600-километровый маршрут чуть более чем за семи часов - примерно в два раза быстрее, чем на старых составах. При этом в коммерческой эксплуатации время в пути будет больше из-за остановок и необходимости снижать максимальную скорость до 120 км/ч. 

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