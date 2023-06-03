Эрдоган официально вступит в должность 3 июня

Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Переизбранный по результатам второго тура выборов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу примет присягу в парламенте и официально вступит в должность. Эрдоган займет этот пост второй раз после изменения системы управления с парламентской на президентскую в 2017 году.

Планируется, что церемония принятия присяги в парламенте начнется в 15:00 мск. Избранный президент должен будет с трибуны прочитать текст клятвы, после чего основные формальности будут завершены.

В парламенте, как ожидается, будут присутствовать главы иностранных государств и правительств, министры и другие представители. Около 20 президентов и премьеров прибудут в субботу в Анкару для участия в церемониях вступления в должность Эрдогана. Помимо присяги в парламенте запланирована также инаугурация в президентском комплексе Бештепе. В частности, там будут руководители Азербайджана, признаваемой в мировом сообществе только Анкарой Турецкой республики Северного Кипра, Венгрии, Казахстана, Алжира, Руанды, Венесуэлы и Армении. В конце дня Эрдоган даст торжественный ужин для гостей.

Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что Володин "примет участие в церемонии инаугурации по поручению президента РФ Владимира Путина".

Новое правительство

Наблюдателей и СМИ в большей степени волнует не протокольная присяга, а состав нового правительства. Его Эрдоган планирует объявить почти сразу после клятвы в парламенте. По данным проправительственной газеты Hürriyet, практически все члены правительства будут заменены. Исключение может быть сделано для глав МИД, Минобороны и МВД, но и в этом вопросе, как отмечается, президент еще не поставил точку.

Эрдоган ранее сообщал, что не намерен увеличивать количество министерств, считая его достаточным. То же самое он говорил про число вице-президентов, сейчас на этом посту только один чиновник. Турецкие СМИ предполагают, что в новый кабмин войдут глава турецкой разведки Хакан Фидан, который может занять должность вице-президента по вопросам безопасности, официальный представитель президента Ибрагим Калын, который может возглавить МИД, а также бывший вице-премьер и глава Минфина Мехмет Шимшек. Он также может получить должность вице-президента, курирующего экономический блок. Не исключено, что министерство финансов и казначейства будет разделено на два ведомства. Их, а также Центробанк Турции, возглавят новые лица.

С фигурой Шимшека, знакомого западному финансовому сообществу и ранее уже занимавшего посты главы Минфина и вице-премьера, связано много дискуссий и предположений. До выборов он встречался с Эрдоганом и дал понять, что не планирует активно участвовать в руководстве страной. Однако в последнее время появилась информация, что он все же склонен принять предложение войти в правительство.

Обстановка в стране

В стране все еще не решены проблемы в экономике, инфляция составляет десятки процентов, товары растут в цене почти ежедневно, дорожает и жилье, в том числе съемное. В ходе инаугурации Эрдоган скажет об этом и о намерении правительства вплотную заниматься этим кризисом.

При этом основной груз ответственности за исправление экономики ляжет на новых управляющих финансами и казной. Вероятно, им придется вести напряженные дискуссии с президентом, например по вопросу ключевой ставки ЦБ, которую банк снижал в пику общемировой практике ее повышения.

Турции предстоит заново заручиться доверием зарубежных инвесторов, привлечь капиталы в страну, что особенно важно в связи с необходимостью восстанавливать 11 провинций после февральских землетрясений.