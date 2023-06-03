Президент Туркмении создал межотраслевую комиссию по сокращению выбросов метана

Комиссия создана для того, чтобы усилить эффективность работ по сокращению выбросов парниковых газов

АШХАБАД, 3 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании межотраслевой комиссии по сокращению выбросов метана. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, согласно документу комиссия создана в целях усиления контроля над эффективностью работ по сокращению выбросов парниковых газов, в основном метана, возникающих в различных отраслях экономики.

Ранее сообщалось, что 29 мая Бердымухамедов в ходе телефонного разговора со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри обсуждал вопросы сотрудничества в области актуальных вопросов экологии. В частности, президент Туркмении приветствовал новую инициативу по глобальному метановому обязательству (ГМО), которая была выдвинута на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Также отмечалось, что Туркмения, реализующая стратегию перехода к зеленой экономике, ориентирована на последовательное внедрение передовых экологически чистых ресурсосберегающих технологий в нефтегазовой, энергетической, транспортной и других сферах.