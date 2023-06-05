Полиция США не нашла выживших на месте крушения бизнесджета

Cessna Citation ранее разбился в штате Вирджиния

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские штата Вирджиния не обнаружила в воскресенье выживших на месте крушения бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы, из-за чего в воздух были подняты истребители F-16. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата.

"Ближе к 20:00 воскресенья (03:00 мск понедельника - прим. ТАСС) первые спасатели смогли добраться до места крушения. <...> Выживших обнаружить не удалось", - отметили в пресс-службе.

В воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) подтвердило сообщения американских СМИ, согласно которым власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в Вирджинии. Самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения сопровождавших его истребителей. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок. В НОРАД подчеркнули, что он был связан с полетом F-16. Также командование сообщило, что истребители "использовали сигнальные ракеты, которые могли видеть жители, в попытке привлечь внимание пилота", который "был без сознания". Всего на борту Cessna находились четыре человека, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Исходя из данных отслеживающих полеты в режиме реального времени сервисов, некоторые вашингтонские СМИ сообщили, что бизнесджет подлетел к Лонг-Айленду (штат Нью-Йорк), а затем развернулся, направился к Вашингтону и пролетел над столицей.