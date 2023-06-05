Белый дом заявил, что США добились прогресса в расширении контактов с властями Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты хотят сохранить открытыми эти каналы связи

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация США считает, что ей успешно удается расширять контакты с Китаем на уровне должностных лиц. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим сохранить открытыми данные каналы [связи]. Это особенно важно сейчас", - отметил он, говоря о контактах сотрудников вашингтонской администрации с должностными лицами КНР. Кирби подчеркнул, что не станет "давать прогнозы о том, каким будет следующий визит [американских чиновников в Китай], кто и когда его совершит".

"Да, мы считаем, что добиваемся прогресса в открытии дополнительных каналов связи", - подчеркнул он. "Думаю, то, что мы смогли отправить двух должностных лиц в Пекин, является позитивным сигналом", - отметил сотрудник СНБ.

Ранее Госдепартамент сообщил, что помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор по делам Китая и Тайваня в СНБ Белого дома Сара Беран провели 5 июня консультации с коллегами в Пекине. Как уточняется в заявлении, в ходе встречи "состоялись откровенные и продуктивные обсуждения в рамках продолжающихся усилий, направленных на поддержание открытых линий связи, а также наращивание недавнего дипломатического взаимодействия высокого уровня между двумя странами".

На прошлой неделе заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо провел встречу с новым послом Китая в Вашингтоне Се Фэном. Как сообщило американское финансовое ведомство, это была "откровенная и конструктивная встреча, она являлась частью предпринимаемых усилий по сохранению открытыми каналов связи и ответственному поддержанию двусторонних отношений".