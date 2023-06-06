В Госдепе прокомментировали заявления о поддержке США ИГ и "Аль-Каиды"

Высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова является "российской пропагандой", считает замглавы пресс-службы американского ведомства Ведант Пател

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Госдепартамент отверг заявления о поддержке США террористических организаций "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистане. На брифинге во вторник заместителя главы пресс-службы американского ведомства Веданта Патела попросили прокомментировать соответствующие высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По оценке Патела, указанные комментарии якобы являются "российской пропагандой". Представитель Госдепартамента от дальнейших пояснений воздержался.

Как заявил в понедельник Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, Вашингтон активно поддерживает "Исламское государство" и "Аль-Каиду" в Афганистане, которые в интересах США дестабилизируют процессы в стране.