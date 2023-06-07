7 июня, 18:44

США не комментируют идею создания международной комиссии по Каховской ГЭС

В Госдепе добавили, что "продолжают выяснять, что произошло", и находятся на связи с киевским руководством

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отказался комментировать инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании международной комиссии по расследованию взрыва на Каховской ГЭС.

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"Мне нечего сказать относительно создания каких-либо международных органов для расследования", - сказал он в ходе регулярного брифинга для журналистов в среду.

Пател добавил, что Вашингтон "продолжает выяснять, что произошло", и находится на связи с киевскими властями.

Канцелярия президента Турции ранее сообщила о телефонном разговоре Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждались разрушение Каховской ГЭС и зерновая сделка. По данным канцелярии, турецкий президент предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС с участием России. Канцелярия турецкого лидера также сообщила, что Эрдоган провел в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС и предложение Эрдогана о создании международной комиссии.

  

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