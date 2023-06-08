Кулеба назвал Такера Карлсона украинофобом за слова о связи Киева с разрушением ГЭС

Глава МИД Украины добавил, что тележурналист "будет и дальше делать эту свою грязную работу"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал американского тележурналиста Такера Карлсона "подлецом и украинофобом" за его предположения о причастности Киева к разрушению дамбы Каховской ГЭС.

"Карлсон просто подлец и украинофоб. Он будет и дальше делать эту свою грязную работу. К сожалению, его можно остановить только, наверное, какими-то крупными судебными штрафами за распространение лжи. Но это отдельный процесс", - сказал дипломат в интервью телеканалу 1+1.

Во вторник Карлсон выпустил первую серию своего авторского шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за разрушение дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма.