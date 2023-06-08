Столтенберг призвал страны НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофы

Генсек альянса назвал последствия драматическими для тысяч людей

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг призвал страны альянса оказать Киеву срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в письменном заявлении НАТО по итогам заседания, которое прошло за закрытыми дверьми. В документе не уточняется, кто разрушил дамбу.

"Участвовавший виртуально министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал страны альянса о разрушении дамбы Каховской ГЭС на юге Украины, подчеркнув вызванное в результате опустошение. Генсек Столтенберг назвал последствия драматическими для тысяч людей и призвал страны НАТО оперативно оказать гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.

"Страны НАТО выразили полную солидарность с Украиной, многие из них уже предоставляют критически важную помощь, включая фильтры для воды, водяные насосы, генераторы и средства для создания убежищ. Евроатлантический координационный центр по реагированию на катастрофы НАТО распространил подробный список предметов, в которых Украина нуждается больше всего", - указали в альянсе.

Столтенберг также пообещал, что "немедленная, среднесрочная и долгосрочная" военная помощь Украине останется главной темой предстоящей встречи министров обороны НАТО (15-16 июня), встречи контактной группы по Украине в Рамштайне и саммита глав государств и правительств альянса в Вильнюсе в июле.

Как ранее сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, украинская сторона "продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России".