Москва рассчитывает, что новый парламент Гвинеи-Бисау продолжит укреплять дружбу с РФ

В российском дипведомстве подчеркнули, что международные наблюдатели отметили открытый характер состоявшихся парламентских выборов в республике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что сформированный после выборов 4 июня парламент Гвинеи-Бисау продолжит развивать дружеские двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса в РГБ будут своевременно утверждены, а работа вновь сформированного парламента будет способствовать поступательному развитию Гвинеи-Бисау и дальнейшему укреплению отношений дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами", - указали на Смоленской площади.

В дипведомстве подчеркнули, что международные наблюдатели отметили открытый характер состоявшихся парламентских выборов, "констатировали отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на его результаты". Там также обратили внимание, что за ходом голосования следили в том числе и российские наблюдатели - представители Общественной палаты Российской Федерации.

Оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) победила на состоявшихся 4 июня всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте - 54 из 102 мест. Опиравшаяся на поддержку президента страны партия "Движение за демократический поворот" (MADEM-G15) получила 29 мест.