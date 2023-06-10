Лидер оппозиции ФРГ считает неверным сближение с РФ для окончания конфликта на Украине

По словам главы ХДС Фридриха Мерца, нужно задаться вопросом, правильно ли обращались с Россией в течение двух десятилетий и не недооценивают ли теперь Китай аналогичным образом

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Глава германского Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии, Фридрих Мерц заявил, что считает неправильным сближение с Россией для окончания конфликта на Украине. С таким утверждением он выступил в субботу в Нюрнберге в ходе 38 го съезда протестантских церквей Германии.

"Умиротворение, приближение к агрессору неправильными средствами - это ошибочный путь", - приводит слова Мерца агентство DPA.

"Даже в наше время существовали документы, обещавшие мир, - заявил Мерц. - Шаг за шагом сначала была ограничена свобода, а затем шаг за шагом мир нарушился". Поэтому, по его словам, сегодня нужно задаться вопросом, правильно ли обращались с Россией в течение двух десятилетий и не недооценивают ли сегодня Китай аналогичным образом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.