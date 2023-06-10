Экс-глава МИД Румынии считает, что республика нанесла "бесполезное оскорбление" России

Адриан Северин отметил, что страны не находятся в состоянии войны

БУХАРЕСТ, 10 июня. /ТАСС/. Требование МИД Румынии сократить численность посольства РФ на территории республики является "бесполезным и рискованным оскорблением". Такое мнение выразил бывший глава МИД Румынии и бывший председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адриан Северин.

"Мы имеем дело с бесполезным и рискованным оскорблением соседнему и мощному государству, с которым (по крайней мере, официально) не находимся (пока) в состоянии войны", - написал он в статье, опубликованной в газете Cotidianul. Отметив законность меры внешнеполитического ведомства, он подчеркнул - "не все, что законно, является и справедливым". "Знаете, сколько людей насчитывается в посольстве США в Румынии и сколько в посольстве Румынии в США? Диспропорция огромна", - написал бывший министр.

Северин обратил внимание на то, что разница в численности персонала посольств "отражает и диспропорции между двумя экономиками, одна из которых имеет возможность содержать намного более крупное посольство, чем другая". "Тот факт, что великая держава тратит деньги, чтобы покрывать расходы большой дипломатической миссии в Румынии, должен нас радовать", - считает он. "После того, как Румыния почти полностью уступила США и некоторым европейским государствам право вести диалог с Россией от нашего имени и о нас <...>, теперь мы хотим запретить России вести диалог с нами на уровне, который она считает нужным", - констатировал автор.

В заключение Северин высказал предположение, что глава МИД Румынии, "разозлившись после заявления российского посла о том, что Румыния ведет себя с Россией более цивилизованно, чем другие члены НАТО, и напуганный тем, что в его лояльности усомнятся те, от кого он рассчитывает получить международную синекуру", поспешил атаковать дипломатическое ведомство РФ.

6 июня посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин охарактеризовал на конференции по случаю Дня России отношения между двумя странами в последнее время "как несколько более нейтральные, более корректные, чем [отношения России] с другими государствами - членами НАТО". 8 июня МИД Румынии сообщил, что румынские власти потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва расценивает это решение Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений.