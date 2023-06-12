AFP: гендиректор ЮНЕСКО положительно оценивает решение США вернуться в организацию

Одре Азуле отметила, что это "важное решение"

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в понедельник положительно оценила решение США вернуться в организацию после многолетнего перерыва.

"Это важное решение", - заявила она Agence France-Presse.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте США сообщил, что Вашингтон проинформировал организацию о своих намерениях на прошлой неделе, направив генеральному директору ЮНЕСКО план возвращения Соединенных Штатов.

Членские взносы Соединенные Штаты не платят с 2011 года: они отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. В 2017 году США прекратили свое полноправное членство в ЮНЕСКО, оставшись государством в статусе наблюдателя. Администрация экс-президента США Дональда Трампа заявила, что это решение было принято ввиду обеспокоенности Вашингтона ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ней "предвзятой позицией" в отношении Израиля.