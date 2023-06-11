СМИ: США сообщили ЮНЕСКО о намерении вернуться в организацию

По данным Axios, таким образом президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается противостоять растущему влиянию КНР на ЮНЕСКО

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты уведомили Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о желании вновь войти в ее состав. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По его информации, Вашингтон проинформировал организацию о своих намерениях на прошлой неделе. 8 июня заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле план возвращения Соединенных Штатов. Как отмечает Axios, этот план появился в результате длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО и содержит информацию о временных рамках выплаты Вашингтоном долга перед организацией и возвращения его в Исполнительный совет.

Издание считает, что таким образом президент США Джо Байден пытается противостоять растущему, по его мнению, влиянию КНР на ЮНЕСКО.

Организация не ответила на запрос портала с просьбой о комментарии. Однако, согласно электронному письму, попавшему в его распоряжение, в понедельник на внеочередной встрече представителей всех стран, входящих в ЮНЕСКО, Азуле "представит важную стратегическую информацию". Согласно источнику портала, на этой встрече будет обсуждаться план возвращения США в организацию. Кроме того, чиновник может предложить провести в июле специальное заседание Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Членские взносы Соединенные Штаты не платят с 2011 года: они отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. В 2017 году США прекратили свое полноправное членство в ЮНЕСКО, оставшись государством в статусе наблюдателя. Администрация экс-президента США Дональда Трампа заявила, что это решение было принято ввиду обеспокоенности Вашингтоном ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и "сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятости".