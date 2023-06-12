Макрон считает план Евросоюза по миграции эффективным на фоне кризиса в Европе

Президент Франции напомнил, что ЕС на протяжении многих лет сталкивается с миграционным кризисом

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Франция надеется, что новый план Европейского союза по миграции позволит преодолеть многолетний кризис в этой области в странах ЕС. Об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Соглашение, к которому пришли на прошлой неделе министры внутренних дел государств ЕС, позволяет упорядочить правила регистрации, укрепить сотрудничество, а также обеспечить пропорциональность в решении вопросов миграции, при этом никого не ущемляя", - считает он.

Французский лидер напомнил, что Евросоюз на протяжении многих лет сталкивается с миграционным кризисом. "Сейчас нам нужно двигаться вперед. Мы находимся под давлением, и нам нужно защищать наши ценности: принимать женщин и мужчин, прибывающих из зон конфликта, таких как Украина, а также Сирия и другие страны, охваченные войнами, - сказал Макрон. - Не следует зацикливаться на ситуации страны первого въезда, то есть том, что пережила Польша в случае с Украиной и что переживают много лет Греция, Италия, Испания и другие страны".

Проект нового плана ЕС по миграции предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах. 8 июня некоторые участники министерского совещания в Брюсселе уже успели назвать этот план историческим, однако Венгрия и Польша выступили против него. Они предложили продолжить дискуссии на следующем саммите Евросоюза.