В части Херсона с 13 по 19 июня будет действовать затяжной комендантский час

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комендантский час с 15:00 и до 12:00 мск следующего дня будет действовать с 13 по 19 июня в части подконтрольного украинским властям Херсона. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского оперативного штаба по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС.
"Для жителей Херсона, остающихся в микрорайоне Корабел и улицы Нефтегавань, с 13 по 19 июня устанавливается комендантский час с 15:00 до 12:00 [следующего дня]", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, с 12:00 до 15:00 можно получить медикаменты, еду и питьевую воду в специально оборудованных пунктах выдачи гуманитарной помощи.