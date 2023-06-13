В части Херсона с 13 по 19 июня будет действовать затяжной комендантский час

Речь идет о микрорайонах Корабел и улицы Нефтегань

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комендантский час с 15:00 и до 12:00 мск следующего дня будет действовать с 13 по 19 июня в части подконтрольного украинским властям Херсона. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского оперативного штаба по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

"Для жителей Херсона, остающихся в микрорайоне Корабел и улицы Нефтегавань, с 13 по 19 июня устанавливается комендантский час с 15:00 до 12:00 [следующего дня]", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, с 12:00 до 15:00 можно получить медикаменты, еду и питьевую воду в специально оборудованных пунктах выдачи гуманитарной помощи.