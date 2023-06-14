Guardian: сроки вступления Украины в НАТО не будут названы на саммите блока в Вильнюсе

По данным газеты, в то же время Киеву могут гарантировать ускоренную процедуру вступления в альянск в будущем

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Украина не получит конкретный график вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в среду сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

В то же время, по их сведениям, Украине могут гарантировать ускоренную процедуру вступления в военный блок в будущем. Рассматривается вариант, при котором Украина сможет стать членом альянса без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). В прошлом году Финляндия и Швеция приступили к процедуре вступления в НАТО без этапа ПДЧ.

Кроме того, по завершении текущего конфликта киевским властям будут предложены гарантии безопасности, которые будут представлять собой обязательства по защите Украины от возможных будущих угроз со стороны РФ в виде поставок оружия, однако они не будут содержать названия конкретных вооружений. Как указала The Guardian, на Западе ожидают, что Украина выразит разочарование отсутствием четкого графика по вступлению страны в НАТО.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс, и США не планируют пытаться ускорить его. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал, что точные сроки вступления Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны".

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила ПДЧ, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.