В Белом доме сообщили, что США не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что сейчас главная цель Вашингтона - обеспечить Киев всем необходимым на поле боя

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс, и США не планируют пытаться ускорить его. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В свете предстоящей встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, а также запланированного на 12 июня приезда в Вашингтон генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Жан-Пьер спросили, намерен ли американский лидер ускорить процесс принятия Украины в НАТО.

"Ответ, который мы ранее давали на этот вопрос, не поменялся. Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому", - сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое на поле боя. Она напомнила, что на прошлой неделе Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $300 млн.