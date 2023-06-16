Столтенберг заявил, что НАТО не имеет отношения к атаке ДРГ в Белгородской области

Генсек альянса повторил позицию, что "поставки вооружений имеют целью защиту украинской территории"

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Государства - члены НАТО не имеют отношения к проникновению на территорию Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в четверг вечером в интервью телеканалу France 5 после прошедшего в Брюсселе на полях встречи министров обороны альянса заседания Комиссии НАТО - Украина.

"Союзники НАТО поддерживают Украину. Мы помогаем защищать украинскую территорию и не имеем отношения к деятельности такого рода", - сказал он.

Говоря о возможном использовании в ходе рейда украинскими боевиками западного оружия, Столтенберг повторил позицию, что "поставки вооружений имеют целью защиту украинской территории". "Каждый из союзников альянса должен сам договариваться с Украиной тогда, когда они поставляют вооружения. Но они неоднократно публично заявляли, что поставки оружия направлены на освобождение территории Украины", - отметил генсек организации.

Диверсионно-разведывательная группа Украины 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные при проведении контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.

9 июня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что анализ фотографий, сделанных в ходе рейда украинских боевиков в Белгородскую область, подтверждает, что они были вооружены бельгийскими штурмовыми винтовками FN Scar. Министерство обороны королевства начало расследование этого факта, отметив, что к каждой партии поставляемого Украине оружия приложен документ, "который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны украинской территории, не для нападений на другие государства, там также говорится о необходимости соблюдения прав человека и международных норм".