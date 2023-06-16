Глава МИД Израиля приветствовал соглашение по участку для консульской секции посольства РФ

Россия планирует возвести комплекс зданий и сооружений через 5-10 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приветствовал в пятницу подписание соглашения между Российской Федерацией и муниципалитетом Иерусалима об уточнении границ и площади российского земельного участка, на котором планируется возведение комплекса зданий и сооружений для нужд секции консульского отдела посольства России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Израиля.

"Министр иностранных дел Эли Коэн приветствовал соглашение и поблагодарил мэра Иерусалима Моше Леона и рабочие группы в МИД Израиля и муниципалитете Иерусалима за их работу по достижению соглашения и за деятельность по созданию [секции консульского] отдела посольства России в Иерусалиме", - говорится в сообщении. "Соглашение соответствует усилиям МИД Израиля по увеличению числа дипломатических миссий в Иерусалиме" и является "политическим достижением в укреплении статуса Иерусалима", добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу посольство РФ сообщило, что "18 мая между Российской Федерацией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля было подписано мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме". В российском диппредставительстве отметили, что "подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством".

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в пятницу сообщил, что "российская сторона планирует в течение пяти лет с возможностью продления этого срока до десяти лет возвести на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот, комплекс зданий и сооружений", которые "будут использованы для нужд секции консульского отдела посольства России". Он отметил, что такое решение "служит дальнейшему поступательному развитию конструктивных отношений между Россией и Израилем" и в полной мере соответствует курсу России на "скорейшее достижение справедливого ближневосточного урегулирования".

История вопроса

В посольстве РФ указали, что "земельный участок, расположенный на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме, был приобретен российской стороной в 1885 году и упоминается под номером 50 в "Описи всех русских недвижимостей в Палестине и Сирии, за исключением частного владения", от 19 июня 1895 года". "Для того, чтобы начать проектирование какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ", - добавили в диппредставительстве, отметив, что "российской стороной были приняты для этого исчерпывающие меры, включая предоставление исторических архивных документов".

"Подписание соглашения и протокола к нему позволило поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением", - отметили российские дипломаты.

Статус Иерусалима

6 апреля 2017 года МИД РФ подтвердил приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства, и заявил, что в этом контексте рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль". Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.