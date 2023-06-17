Байден поручил Пентагону оказать Канаде помощь в тушении пожаров

Президент США также распорядился направить в Канаду дополнительную группу специалистов и оборудование

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил в пятницу министерству обороны оказать канадским властям помощь в тушении масштабных лесных пожаров, которые бушуют на территории страны. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Адама Ходжа.

По его словам, военное ведомство предоставит "технологическую поддержку, которая позволит Канаде быстрее выявлять и тушить новые пожары". В СНБ пояснили, что Оттава теперь будет обеспечена системой "раннего предупреждения о возникающих лесных пожарах в отдаленных районах", чтобы их можно было ликвидировать до того, как они выйдут из-под контроля. Сотрудники Минобороны США "будут анализировать данные, полученные с американских спутников и радаров в режиме реального времени, и передавать" их канадским властям, подчеркнул Ходж.

Байден также распорядился направить в Канаду дополнительную группу специалистов и оборудование для ликвидации пожаров.

Во вторник канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что продолжающиеся в Канаде лесные пожары стали самыми масштабными в стране с 2001 года. По его словам, более 32 тыс. человек покинули свои дома и до сих пор не могут вернуться из-за огня и задымления. Дымом от пожаров на некоторое время заволокло небо некоторых американских городов.