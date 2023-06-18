Члены африканской делегации обсудили с Путиным украинский кризис

Президент ЮАР Сирил Рамапоса отметил, что представители африканских стран высоко ценят прошедшие с российским лидером беседы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, которые связаны с украинским кризисом, и выразила согласие продолжить обсуждение на саммите Россия - Африка. Об этом заявил в субботу президент ЮАР Сирил Рамапоса во время двусторонней встречи с Путиным.

Он отметил, что встреча африканской делегации с президентом России позволила понять яснее создавшуюся ситуацию. "Мы очень признательны, что президент РФ Владимир Путин принял нашу делегацию и объяснил ситуацию, которая создалась в украинском кризисе", - подчеркнул Рамапоса. Он заметил, что делегация африканских стран высоко ценит прошедшие с российским лидером беседы.

"Мы прибудем в июле на саммит Россия - Африка и продолжим обсуждение, мы признательны вам за это", - сказал Рамапоса.

Президент ЮАР сообщил, что в ходе двусторонней встречи с Путиным будут обсуждаться вопросы предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

В Санкт-Петербурге 17 июня состоялись переговоры между президентом РФ и миротворческой миссией стран Африки, которая накануне побывала в Киеве и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав миссии входят президенты Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Саль и ЮАР, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.