Военная операция на Украине. Онлайн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ остается открытой для обсуждения мирных инициатив по урегулированию на Украине и высоко ценит усилия стран, которые пытаются способствовать этому. По его словам, страны НАТО под руководством США все больше "влезают" в украинский конфликт, это обязывает Россию более решительно обеспечивать безопасность людей на новых территориях и в целом безопасность государства.

Песков отметил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия.

Основные события 18 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.