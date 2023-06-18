Путин заявил, что многие раненные в СВО возвращаются к боевым действиям по своему желанию

По словам президента РФ, некоторых военнослужащих ему приходится лично просить отправиться домой

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе закрытой части общения с военкорами рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону СВО по своему желанию, отметив, что некоторых военнослужащих ему даже приходится лично просить отправиться домой. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с этой частью беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? "Вернусь в зону СВО, к своим товарищам". Практически все!" - отметил глава государства.

В пример он привел трех братьев, которые воюют на запорожском направлении. "Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", - добавил Путин.

Военкоры напомнили главе государства о похожей истории с братьями-десантниками. "Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: "Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы". "Нет, я не могу, должен за брата отомстить". Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: "Это приказ верховного главнокомандующего". Он говорит: "Есть!" Честное слово!" - поделился президент.