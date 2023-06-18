Пушилин вручил медали "За храбрость" родственникам погибших под обстрелом ВСУ медиков

Врио главы ДНР ранее сообщал, что этот экипаж скорой помощи награжден орденом Пирогова посмертно

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил медали "За храбрость" IV степени родственникам сотрудников бригады скорой помощи, погибших под обстрелом ВСУ в Петровском районе Донецка в конце февраля.

Как передает корреспондент ТАСС, родственники погибших медиков получили награды в стенах Республиканского травматического центра.

Ранее Пушилин сообщил, что этот экипаж скорой награжден орденом Пирогова посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

23 февраля украинские войска нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка. Под огонь попала бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, чтобы эвакуировать раненных во время предыдущего обстрела. В результате атаки экипаж скорой помощи погиб. Позже в украинских СМИ и соцсетях появились кадры, снятые беспилотником, при помощи которого корректировался огонь по медикам. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова направила в международные правозащитные организации обращения по факту убийства украинскими военнослужащими донецких медиков.